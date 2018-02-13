Строительство Перинатального центра в Пскове близится к финишу

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников провел очередную выездную планерку на стройплощадке Псковского перинатального центра. Он оценил объем проделанной с последнего визита работы и спросил, что еще осталось сделать. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе адми-нистрации области.

Как отметил представитель генпорядчика — ООО «РТ-Соцстрой», 5-й, 4-й и 3-й этажи — 100%-ная строительная готовность. Переход между старым и новым зданием тоже выполнен. В главном холле монтируют мебель и освещение.

Над центральным входом в здание перинатального центра появилась вывеска, а на фасаде — эмблема.

До конца недели строители намерены завершить финишную отделку 1 и 2-го этажей и смонтировать все восемь лифтов.

Параллельно со строительными работами на разных этажах идет сборка и монтаж мебели и медицинской техники. На сегодня на объект поставлено 28 тысяч единиц различного оборудования, уточнил представитель генподрядчика.

Всего на объекте трудятся около 300 человек.