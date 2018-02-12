Пятеро жителей Псковской области выиграли гранты Росмолодежи

Пять юношей и девушек из Псковской области оказались в числе победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов среди физических лиц в 2018 году, организованного Федеральным агентством по делам молодежи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона. На реализацию своих социально значимых инициатив они получат в общей сложности 900 тысяч рублей.

Благодаря господдержке в Псковской области будут работать клуб «Караоке с бабушками», детская развивающая площадка «Умняшка», молодежная редакция газеты «Льновод». Также средства будут направлены на реализацию молодежного проекта «Город — детям» и создание литературно-краеведческого путеводителя.

Кроме того, при поддержке Росмолодежи в регионе будет создан псковский молодежный корпус Re-Activ. Автором проекта выступила жительница Санкт-Петербурга.