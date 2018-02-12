Названы фамилии сильнейших биатлонистов Всероссийских соревнований в «Юности»

Подведены итоги Всероссийских соревнований по биатлону на призы губернатора Псковской области. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В индивидуальной гонке среди юношей победителем стал Кирилл Трушин (Московская область), второе место — у Михаила Первушина (Москва), третье — у Андрея Вьюхина (Тюменская область). В женской индивидуальной гонке «золото» досталось Анастасии Шевченко (Свердловская область), «серебро» завоевала Анна Григорьева (Красноярский край), «бронза» — у Анастасии Гореевой (Московская область).

В мужском спринте лучшим вновь стал москвич Михаил Первушин, второе и третье места заняли Алексей Огорелков и Денис Таштимеров из Тюменской области. Первое место в женском спринте у Анастасии Шевченко, второе — у Анастасии Гореевой, третье — у Елизаветы Тимохиной (Санкт-Петербург).

В командной смешанной эстафете первые ступеньки пьедестала заняли сборные Тюменской области, на третьем месте оказалась команда из Санкт-Петербурга.