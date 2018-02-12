Опубликованы адреса закрепленных за школами Пскова территорий

Глава администрации Пскова Александр Братчиков 22 января подписал постановление, закрепляющее школы города за конкретными территориями. Проживающие на этих территориях школьники, включая будущих первоклассников, будут зачислены в данные школы в первоочередном порядке. Прием заявлений от родителей первоклассников начался с 1 февраля. На оставшиеся места заявления можно подать с 1 июля.