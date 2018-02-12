Опубликованы адреса закрепленных за школами Пскова территорий

Глава администрации Пскова Александр Братчиков 22 января подписал постановление, закрепляющее школы города за конкретными территориями. Проживающие на этих территориях школьники, включая будущих первоклассников, будут зачислены в данные школы в первоочередном порядке. Прием заявлений от родителей первоклассников начался с 1 февраля. На оставшиеся места заявления можно подать с 1 июля.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Л.М. Поземского»
Адрес школы: Калинина ул., Д.5.
Адреса жилых домов: улицы: Воеводы Шуйского, Георгиевская, Гражданская 15-27, Детская, Калинина, Красных просвещенцев, | Кузнецкая, Набережная реки Великой, Некрасова 4, 6, | Профсоюзная, Свердлова 2, 4, 6, ба, 8, 8а, Советская 42, 64, 1/3-31, 33-47, 53/15-73а, Яна Фабрициуса от 217- 8, За/13; переулки: Комсомольский, Музейный
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»
Адрес школы: Свердлова ул., д. 56
Адреса жилых домов: улицы: Аллейная, Воровского, Гоголя, Гражданская 5-13, Гремячая 17-23, Инженерная 5, 8, 9а, 13а, 13б, Индустриальная 1, 1а, 3, За, 2, 2а, Ипподромная 37-57, 32-50а, 50б, Карла Маркса, Красных партизан, Ленина (четная сторона), Милицейская, Нарвская, Некрасова 816, 36-58, 9-15а, 25a-45, Октябрьский проспект 10, 10/8, 12, 14, 18, 20, 22, 15, 19, 19а, 196, 21, 26, 28, 30, 30a, 32, 34, 36, 38, Плехановский посад 6-30, Пушкина, Свердлова 34-76б, Спегальского, Спортивная; переулки: Аллейный, Залита, Заречный, Комиссаровский, Милевский; проезды: 1 Ипподромный, 2 Ипподромный.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3»
Адрес школы: Алехина ул., д.20
Адреса жилых домов: 2 Береговая, Алехина, Алмазная, Балтийская, Белинского 2-18, 1-23, Береговая, Ваганова, Великопольская, Ветряная, Восходная, Гурьяновская, Елизаветинская, Елизаровская, Ершовская, Ижорского батальона, Илларионовская, Капитана Руднева, Колокольная, Крыпецкая, Л.Поземского 61-15а, 70-1106, 122-126, 116, Линейная, Лиственная, Невская, Никандровская, Озерная, Освободителей, Отрадная, Петропавловская, Привольная, Прибрежная, Птичья, Рыбацкая, Середкинская, СНТ Льнокомбинат, СНТ Псковитянка, СНТ Теплосети, Снятная, Снятная Гора, Спицынская, Старотекстильная 1-39, 4 - 32, Талабская, Техническая, Толбинская, Торошинская, Травяная, Филофеевская, Чудская, Шереметьева, Шоссейная; переулки: Ижорский, Лиственный, Озерный, Птичий, Снятный, Текстильный, Шоссейный; проезды: Восходный, Л.Поземского, Отрадный, Прибрежный, Шоссейный.
МБОУ «Лицей «Многопрофильный №4»
Адреса школ: Коммунальная ул., д.30, Пароменская ул., Д.9.
Адреса жилых домов: Максима Горького 2а, 4a, 4, 5, 6, 7, 9, 10/10, 11,13, 15, 17, 19, 19а, 21, 23, 25, 27, 29, Киселёва 1а, 2, 3, 5, 8, 11, 13, Коммунальная 7, 9, 8a, 10, 11, 12, 14, 15, 156, 16, 16а, 20, 22, 22а, 24, 26, 28, 32, 38, 39, 40, 40а, Кузбасской дивизии 4, 6, 8, 12, 12а, Народная 1, 2, 3, 4, 4а, 45, 6, 8, 8а, 15, 19, 21, 23/17, 21а, 25,27, 29, Ольгинская набережная 1а, 16, 1в, 3, 4/1, Пароменская, Петровская 3, 4a, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 23, 25, 27/23, 29, 31, 35, 37, Подвишенская, Рижский проспект ба, 5/12, 15, 16, 19, 29/31, 29/31а, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49а, 51а, Старокоммунальная, Юбилейная 71, 71а, 73, 73а, 75, 77, 77a, 776,79, 81, 83, 83а, 85, 85a,87, 87a, 89, 89а, 91, 91а, 93, 93а; переулок Петровский.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Героя РФ М.Н. Евтюхина»
Адрес школы: М.Горького ул., д.61.
Адреса жилых домов: Корытовское шоссе, 2 Корытовское шоссе, 2 | Мирожская, 2 Полковая, Архитектора Гермейера, Бутырская, Великорецкая, Войсковая, Гоголёвский спуск, Горожанского, Госпитальная, Дачная, Завеличенская набережная, Заручевье, Изборская линия ж/д дома на 1, 2, 3 км, Казарменный, Комдива Кирсанова, Коновницыных, Космическая, Красноармейская 1, 5, 6б, 12, 12а, 26, 26а, Красноармейская набережная, Лагерная, Лучинка, Максима Горького, 26, 26а, 28, 49а, 51, 60 – 70, 67-73, Малясова, Мирная, Мирожская, Мирожская набережная, Молодова, Набоковых (Корытово), Назимовых, Нововойсковая, Окраинная, Опочецкая (Корытово), Орлецкая набережная, Подборовская, Полковая, Ранняя, Родниковая, СНТ Мирное, СНТ Пристань-2, Сосновая, Станция Полковая, Старокорытовская дорога, Усановская, Философовых, Чапаева, Шабаново, Юбилейная 14, 16, Южная, Яна Райниса; переулки: 1 Бутырский, 2 Бутырский, 3 Бутырский, і переулок Шабаново, 2 переулок Шабаново, з переулок Шабаново, 4 переулок Шабаново, 5 переулок Шабаново, 6 переулок Шабаново, Войсковой, Гарнизонный, Дачный, Дружбы, Заручевье, Зобова, Известковый, Корытовский, Мирожский, Пролетарский, Трудовой, Чапаева; проезды: 4 Бутырский, 4 км направления Псков-Печоры, Мирожский, Нововойсковой, Новокорытовский, Полковой улицы.
МБОУ «Многопрофильный правовой лицей №8»
Адрес школы: Западная ул., д.5
Адреса жилых домов: Западная 1, 1а, 3, 9, 9а, 11, Коммунальная 42, 44, 44a, 446, 46, 50, 52, 52а, Рижский проспект 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 70, 70а, 74, 74a, 76/2, Шестака, 1-7, Юбилейная 44, 46, 48, 50, 52, 58, 60, 62, 64, 66.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №9»
Адрес школы: Л.Толстого, д.18
Адреса жилых домов: 2 Рельсовая, Декабриста Пущина, Ипподромная 1-35, 2-30, Красногорская, Красногорская набережная, Крестовское шоссе 1-71, 2-22, Льва Толстого 3-51, 2-48, Металлистов 2-10, 3-23, Огородная, Октябрьский проспект 23а, 42, 44, 46, 30a, 52, Парковая, Плехановский посад 3-21, 24a, 32-56, 67, 71, 73, 75, 78, Подберезовская 1- 21/49, 2 - 24/47, Речная, Софьи Перовской, Торфяная; переулки: Болотный, Зимний, Ипподромный, Искры, Каменный, Красногорский, Малый, Парковый, Рельсовый, Ручейный, Тракторный, Узкий; проезды: Красногорский, Болотный.
МАОУ «Лицей экономики и основ предпринимательства №10»
Адрес школы: Юбилейная ул., д.67a
Адреса жилых домов: Доставалова, Рижский проспект (чётная сторона) 42 - 68, Юбилейная (нечётная сторона) 59 - 69а, (чётная сторона) 20 - 38б, 40, 40а, 42, Шестака 8-18.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №11»
Адрес школы: Советская ул., д.106
Адреса жилых домов: Песочная, 2 Песочная, Гражданская 14-34, И.Головко, Крутая набережная, Лепешинского, Металлистов 14, 16, от 28 по 34, 27, Нижне-Черёхинская дорога, I Посёлочная, Ротная, Советская 94, 96-106, 75, 77, 77а, 81, Советской Армии (четная сторона) 2-1146, (нечетная сторона) 7-111, Солнечная, Софьи Ковалевской, Стахановская 1, 7, 9, 11, Тихая, Шелгунова; переулки: Посёлочный, Советской Армии, Транспортный.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №12»
Адрес школы: Труда ул., д.25/3
Адреса жилых домов: Автозаводская, Александра Матросова, Александра Невского, Белинского 25 - 47, 20 - 46, 64, 67/5, 69/8, 71, 73, 78а, 80, 85, 85а, Богданова, Волкова, Весенняя, Верхне-Береговая, Гдовская 4, 4а, б, ба, 3-15, Герцена, Гремячая 1-15, Гущина, Застенная, Земельная, Ипподромная 58 -158/2, 111 - 155, Леона Поземского 3/2- 51, 6-68, Московская, Мишарина, Набат, Олега Кошевого, Первомайская, Пионерская, Советская набережная, Совхозная, Труда 4-10, 14-36, 5-23, 25, 35, Челнокова, Школьная, Шоссейная; переулки: 1 переулок Хлебной Горки, 2 переулок Хлебной Горки, 3 переулок Хлебной Горки, Александра Невского, Восточный, Гдовский 2, 2а, 3, 4, 4a, 6, Гремячий, Загородный, Застенный, Земельный, Исторический, Красный, Моторный, Олега Кошевого, Пожарный, Садовый, Северный, Совхозный, Фабричный, Шоссейный; проезды: Подберезовский, Хлебный улицы.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №13»
Адрес школы: Пригородная ул.,д.9
Адреса жилых домов: Киевская, Анг:Золоцевской, Бологовская линия, Гатчинская, Германа, Дновская, Зеленая, Земская, Карамышевская, Киевская, Кислякова, Клавы Назаровой, Красносельская, Круговая, Кислякова, Крестовское шоссе 24-76, 82-88, Кресты в/г-3, Куприна, Кутузова, Ленинградская, Ленинградское шоссе 1-19в, 12- 28/8, Лесная, Луговая, Лужская, Мичуринская, Морозовская ветка, Новоржевская, Новосельская, Островская, Пограничная, Поклонная горка, Порховская, Пригородная, Ровная, СНТ Большое Фомкино, СНТ Малое Фомкино, Спартака, станция «Березка», Трояновского, Харченко, Широкая, Экипажа Гудина; переулки: Зеленый, Киевский, Красносельский, Крестовский, Ленинградский, Лесной, Островский, Сельский; проезды: І Островский, 2 Островский, 3 Островский, Клавы Назаровой, Пограничный.
МАОУ «Гуманитарный лицей»
Адреса школ: Ленина ул., д.10; Октябрьский пр., 16 д.16.
Адреса жилых домов: Ленина (нечетная сторона), Октябрьский пр., 16.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №16» имени Героя России Алексея Воробьева
Адрес школы: Ленинградское шоссе, д.49.
Адреса жилых домов: Боровая, Векшинская, Карбышева, Карьерная, Кирпичная, Ленинградское шоссе 311 - 976, 32-70а, Лопатинская дорога, Луковка, Мало-Лопатинская, Моховая, Санаторная, Советской Армии 118-162, 1171496, СНТ Весна-80, СНТ Высоцкое, СНТ Ерусалимка, СНТ Луковка, СНТ Надежда, СНТ Промежицы, СНТ Промежицыw1, Цветочная, Фрунзе, Черепичная, Черняховского, Черехинская набережная, 280 км ж/дороги; переулки: Векшинский, Гончарный, Черепичный, Черехинский, Ядровский; проезды: Боровой, Карьерный, Луковский, Моховой, Фрунзенский.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №17»
Адрес школы: Зональное шоссе, д. 11.
Адреса жилых домов: Бельского (Козий Брод), Богдановича, Бологовская линия (ж/д дома на 652,653 км), Брадиса, Грибоедова, Гуровых, Дальняя набережная (Козий Брод), пос. Дорожкино, пос. Козий брод, пос. Паневик, пос. Савохново, пос. Ступниково, Дм.Иванова, ж/д дома 270, 271, 272, 651, 652, 653 км, Заборовского, Зональное шоссе, Кленовая (Паневик), Княжнина, Колхозная, Коротаева, Красногвардейская, Ларионова (Паневик), Ларкина, Ленинградская линия, Лермонтова, Льва Толстого 50-86, 55-91, Любятовская, Любятовская набережная, Майская, Медведово, Мелиораторов, Муйжеля (Козий Брод), Нестурха, Николая Васильева, Новгородская, Окулича-Казарина, Партизанская, Придорожная, Псковская, Ромашковая (Паневик), Рябиновая, Светлая, Спешнева, Станция Товарная, Строкина, Трохина, Хвойная, Черемнова, Шевченко; переулки: 1 переулок Мелиораторов, 2 переулок Мелиораторов, 1 переулок Псковстроя, 2 переулок Псковстроя, 3 переулок Псковстроя, 4 переулок Псковстроя, 5 переулок Псковстроя, Брусничный, Зональный, Инкубаторный, Красногвардейский, Летний, Любятовский, Майский, Медведово, Мелиораторов, Партизанский, Псковский, Светлый, Хвойный; проезды: 1 Зональный проезд, 2 Зональный проезд, 3 Зональный проезд, 4 Зональный проезд, Березка, Горошкова, Зональный, Клубничный проезд (Козий Брод), Любятовский, Малиновый, Мало-Зональный, Медведово, Механизаторов, Oвальный, Ступниковский.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №18 имени Героя Советского Союза генерала армии В.Ф.Маргелова»
Адрес школы: 23 Июля ул., д.9
Адреса жилых домов: 23 июля 3-10, Бродского, Вокзальная 111, 24 - 36, Декабристов, Железнодорожная, Короткая, Лунинская, Малая Паровозная, Машиниста, Молодежная, Новолунинская, Паровозная, і Полевая, Средняя, Стахановская 8, 10, 13, 15, 17, 19, 12-22, Фомина, Яна Фабрициуса 11- 29; переулки: Бригадный, Гея, Железнодорожный, Л.Голикова, Лунинский, Машиниста, Паровозный, Полевой, 1 Полевой, Путейца; проезд Паровозный.
Адрес школы: Народная ул., д.53
Адреса жилых домов: Красноармейская 31, 31а, 33, 35, 51, 51а, Генерала Маргелова, Народная 22, 24, 37- 49, 51, 53, 57, Шестака с 19 и т.д., Юбилейная, 51, 51а, 55, 57, 57a.
МБОУ «Естественно-математический лицей №20»
Адрес школы: Текстильная ул.,д.18
Адреса жилых домов: Звёздная 7, Инженерная, 90, 906, 90в, Новосёлов 32-52, Текстильная, Труда 39, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 67, 69, 73, 73а.
МБОУ «Социально-экономический лицей №21 имени Героя России С.В. Самойлова»
Адрес школы: Сиреневый бульвар, д.15.
Адреса жилых домов: Белинского 48, 50, 51, 52, 53, Звездная 11- 21, 2-20, Инженерная, 108/62 -130, Подберезовская 23/42-41, 26/40-44, Промышленная, Северная, Сиреневый бульвар, Старо-Текстильная 50а, 506, 83-105а, 84-106, Труда, 5062, и далее, Энтузиастов, Юности; переулки: Белинского, Гдовский, 13, 15, 17, Подберезовский, Гдовский, пос. Козлово, пос. Митрохово, пос. Панино, пос. Себежско, пос. Силово-Медведово.
МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей»
Адрес школы: Алтаева ул., д.2
Адреса жилых домов: Алексеева, Алексея Рихтера, Алтаева, Анатолия Лукина, Андрея Умникова, Баклана, Великолукская, Всеволода Смирнова, Георгия Меркулова, Доценко, Евлентьева, Заречная, Здоровцева, Индустриальная 26, 2в, 4, Aа, Инженерная 10/6, 12, 14, 16, 16а, 18, 11, 15, 17, 21, 23, 23а, 236, 25, 60, 62, 62а, 66, 68, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 92-100a, Крупской, Новоселов - нечетная сторона, Петрова, Пешкова, Самкова, Скворцова, Тимофеева, Харитонова, Яковлева; проезды: 1 Филоновский проезд, 2 Филоновский проезд, 3 Филоновский проезд, Кольцевой; пос. Павшино, пос. Пожигово, пос. Терехово.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №23 с углубленным изучением английского языка»
Адрес школы: Р.Люксембург ул., д.18
Адреса жилых домов: Киселева 15-23, 18, 18а, 25, 27, 27a, 29/23, Конная 5, 6, 12, 28, 30, Красноармейская 4, 9,11, 11a, 13, 14, 14a, 15, 17, 19, 20а, 22, 22а, 226, 24, 25, 27, 29, Максима Горького 14/6, 16, 18, 20/7-24/7, 35, 37, 39, 41/9- 4719, Народная, 10-24, Ольгинская набережная 9, 11, 11a, Петровская 20, 26, 28, 49, Рижский проспект 14, 22, 40а, 42а, Розы Люксембург 6-20, 22-30, 5, 19, 23, 27, 296, Чехова, Юбилейная 41, 41а, 45; переулок Конный.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №24 имени Л.И.Малякова»
Адрес школы: Печорская ул., д.3
Адреса жилых домов: Западная 2 - 8, Коммунальная 54, 54a, 56а, 58, 58а, 62, 64, 66, Печорская, Рижский (нечетная No24 имени Л.И.Малякова» сторона) 65-89, Рокоссовского (четная сторона) 2-26, СНТ Устье.
МБОУ «Центр образования «Псковский педагогический комплекс»
Адреса школ: Байкова ул., д.6; Западная ул., д.19
Адреса жилых домов: Байкова, Западная 12, 13, 14, 14a, 15, 16, 17, 18, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 31, Коммунальная 45, 47, 49, 51, 53, 61, 63, 65, 67, 67/12, 69, 69а, 696, 75, 75а, 756, 77, 77, 79, Крестки, Кузбасской дивизии 24, 24a, 26, 28, 28а, 28б, 30-42, 30a, 44, 46, 48, 50, Рокоссовского 1, 3, За, 5, 7, 9, 9а, 11, 13.
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №47»
Адрес школы: Заводская ул., д.3
Адреса жилых домов: 2 Временная, Бастионная, Вокзальная 40, 42, 44, 46, 48, Гражданская 2, 2а, 8, 15-33, Заводская, Инструментальная, Круговая, Октябрьский проспект 29, 31, 31а, 31б, 33, 33а, 336, 35, 37/2, 39, 41/48, Никитченко, Правды, Рельсовая, Стахановская 2, 4, 6, Юрия Гагарина, Яна Фабрициуса 5-9, 22, 28, 2, Торфяная; переулки: 1 Инструментальный, 2 Инструментальный, 3 Инструментальный, Вагонный, Круговой, Ломаный, Торфяной.
МБОУ «Псковская инженернолингвистическая гимназия»
Адрес школы: ул. Юбилейная, д.56
Адреса жилых домов: Коммунальная ул., 70, 72, 81, Рижский пр., 91, 91а, 93, 95, Рокоссовского ул., 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40а, 40в, 42а, 44, 46, 48.