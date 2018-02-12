Ещё есть возможность заявиться на участие в масленичной ярмарке в Пскове

Для участия в народной ярмарке на Масленицу в Пскове заявились более полутора сотен предприятий торговли, общественного питания, мастеров народных промыслов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По русской ярмарочной традиции, на празднике будут работать коробейники, интерактивную программу по работе с металлом - кузницу под открытым небом - представят псковские кузнецы. Мастера Ирина и Алевтина Муровы к ярмарке готовят новых персонажей веселых масленичных миниатюр ручной работы - крученых кукол.

Резчики по дереву из Латвии представят на псковской Масленице посуду и кухонную утварь. По словам организаторов, гости приедут в национальных костюмах, без которых в Латвии не обходится ни одно народное гулянье и тем более ярмарка, а торговать будут в палатке «Викингов».