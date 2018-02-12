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Культура

Ещё есть возможность заявиться на участие в масленичной ярмарке в Пскове

12 февраля 2018 года, 13:02

Для участия в народной ярмарке на Масленицу в Пскове заявились более полутора сотен предприятий торговли, общественного питания, мастеров народных промыслов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По русской ярмарочной традиции, на празднике будут работать коробейники, интерактивную программу по работе с металлом - кузницу под открытым небом - представят псковские кузнецы. Мастера Ирина и Алевтина Муровы к ярмарке готовят новых персонажей веселых масленичных миниатюр ручной работы - крученых кукол.

Резчики по дереву из Латвии представят на псковской Масленице посуду и кухонную утварь. По словам организаторов, гости приедут в национальных костюмах, без которых в Латвии не обходится ни одно народное гулянье и тем более ярмарка, а торговать будут в палатке «Викингов».

КСТАТИ

В Пскове на празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела. О секретах предстоящего действа читайте в нашей статье «Блины и чучело».

СПРАВКА

Народная ярмарка на Масленицу будет работать два дня: 17 февраля (улица Пушкина) и 18 февраля (улица Советская, Детский парк, Октябрьский проспект). Подробную информацию можно получить по телефону: 8(8112) 29-02-11. Прием заявок на участие в торговле продолжается до 15 февраля.

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