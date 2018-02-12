ЦИК утвердит информационный плакат о кандидатах в президенты России

Центральная избирательная комиссия рассмотрит вопрос об утверждении информационного плаката с данными о кандидатах на пост президента Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС.

Ожидается, что этот вопрос станет первым на повестке дня ЦИК РФ на заседании 12 февраля. Такие плакаты должны быть размещены в территориальных и участковых избирательных комиссиях не позднее, чем за 30 дней до дня волеизъявления.

Плакаты помогут избирателям ознакомиться с фотографиями и сведениями о кандидатах на пост главы российского государства, — уточняет ТАСС.

Кроме того, члены ЦИК обсудят вопросы организации голосования жителей населенных пунктов, проживающих на значительном расстоянии от помещения для голосования.