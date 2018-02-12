«Сплетение поэзии и прозы» произойдёт в библиотеке «Родник» 16 февраля

18 февраля в 16.00 в Пскове состоится творческий вечер «Сплетение поэзии и прозы». Мероприятие пройдет в рамках тематических встреч с интересными людьми «Живые книги» в библиотеке «Родник» им. С.А.Золотцева (ул.Труда, 20). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Молодой псковский поэт, занявший второе место в «Открытой номинации» поэтического конкурса «Словенское поле - 2017», Олег Алексеев под аккомпанемент лауреата губернаторской премии «Юные дарования Псковщины» Даниила Алексеева прочитает свои стихотворения. Участники творческого вечера познакомят зрителей со сборником очерков известного в социальных сетях автора Джека Дениэлса.

В программе вечера - выступления музыкальных групп «Старый город» и «Гефест», в которых прозвучат песни на стихи Олега Алексеева в исполнении Юлии Тульской.