Жительницу Пскова обманули при продаже пианино через интернет

Псковичка попалась на уловки мошенников и потеряла 10 500 рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Женщина разместила на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже пианино. Вскоре ей позвонил неизвестный и проявил интерес к инструменту. Но, якобы, для перечисления денег попросил у горожанки сообщить реквизиты ее банковской карты, что она и сделала.

В результате, с банковской карты женщины было списано десять с половиной тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Московской области.