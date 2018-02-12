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Происшествия

Жительницу Пскова обманули при продаже пианино через интернет

12 февраля 2018 года, 12:07

Псковичка попалась на уловки мошенников и потеряла 10 500 рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Женщина разместила на одном из сайтов в Интернете объявление о продаже пианино. Вскоре ей позвонил неизвестный и проявил интерес к инструменту. Но, якобы, для перечисления денег попросил у горожанки сообщить реквизиты ее банковской карты, что она и сделала.

В результате, с банковской карты женщины было списано десять с половиной тысяч рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

Возбуждено уголовное дело. Установлено, что номер телефона, с которого звонил злоумышленник, зарегистрирован в Московской области.

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