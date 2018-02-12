Объявлены итоги чемпионата Пскова по бильярду среди инвалидов

В Пскове состоялся чемпионат города по бильярду среди инвалидов в возрастной категории старше 18 лет. Участники соревновались в двух номинациях: среди лиц с нарушениями слуха и среди лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В первой номинации победил Виталий Алексеев, на 2-м месте Сергей Васильев, на 3-м – Виктор Шуров. Во второй номинации лучшим стал Михаил Андреев, 2-е и 3-е места у Дениса Дёмина и Андрея Крючкова соответственно.