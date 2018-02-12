Советы Роспотребнадзора: как не отравиться блинами на Масленицу

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации о том, как сохранить здоровье в Масленицу. Об этом пишут «Известия».

При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки) либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

В идеале блины должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

При этом, если блины покупаются в торговых точках, нужно приглядеться к тому, как там соблюдают правила гигиены.