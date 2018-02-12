Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Советы Роспотребнадзора: как не отравиться блинами на Масленицу

12 февраля 2018 года, 10:13

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации о том, как сохранить здоровье в Масленицу. Об этом пишут «Известия».

При выборе готовых к употреблению блинов и блинчиков с различными начинками (творог, мясной фарш, овощные начинки) либо без начинки в предприятиях торговли необходимо обращать внимание на внешний вид продукции, условия хранения и сроки годности.

В идеале блины должны быть изготовлены из муки, молока и куриных яиц. Однако использование в составе блинов сухого молока, яичного порошка и растительного белка не запрещено.

При этом, если блины покупаются в торговых точках, нужно приглядеться к тому, как там соблюдают правила гигиены.

КСТАТИ

В Пскове на празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела. О секретах предстоящего действа читайте в нашей статье «Блины и чучело».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ещё есть возможность заявиться на участие в масленичной ярмарке в Пскове
ЦИК утвердит информационный плакат о кандидатах в президенты России
Школьные каникулы в России могут стать «плавающими»
«Сплетение поэзии и прозы» произойдёт в библиотеке «Родник» 16 февраля
Жительницу Пскова обманули при продаже пианино через интернет
Объявлены итоги чемпионата Пскова по бильярду среди инвалидов
Воры могут притворяться коммунальщиками, чтобы попасть в квартиры псковичей
Сретенский молодежный бал в Пскове собрал вместе более 70 юношей и девушек
Александра Савенкова выиграла в Лас-Вегасе Кубок мира по стрельбе из лука

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Важная дата
8 февраля 19:50

Суть одна

Ветераны готовятся к торжествам по случаю 100-летия Красной Армии

Общество / Здоровье
9 февраля 09:00

Эндорфины для донора

В Псковской области стартовал проект по развитию добровольческого донорского движения

Общество / Здоровье
8 февраля 09:52

Медицина настоящего

Новые скорые облегчат жизнь медикам и спасут пациентов (ИНФОГРАФИКА)