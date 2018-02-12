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Происшествия

Воры могут притворяться коммунальщиками, чтобы попасть в квартиры псковичей

12 февраля 2018 года, 09:44

В последнее время все чаще жертвами квартирных краж становятся пенсионеры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КВАРТИРНУЮ КРАЖУ?

Преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб и под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения. Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.

Злоумышленники могут сопровождать потерпевших от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы даже предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.

ВАЖНО

Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своим своевременным сигналом вы можете предотвратить преступление!

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