Воры могут притворяться коммунальщиками, чтобы попасть в квартиры псковичей

В последнее время все чаще жертвами квартирных краж становятся пенсионеры. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ КВАРТИРНУЮ КРАЖУ?Преступники могут представляться работниками коммунальных или социальных служб и под предлогом проверки газового оборудования или под другими благовидными предлогами проникают в жилые помещения. Как правило, они действуют в паре. Пока один из них отвлекает внимание хозяев, другой совершает хищение денег и ценностей.
Злоумышленники могут сопровождать потерпевших от магазинов, ожидать их возле подъездов и готовы даже предложить помочь донести сумки или иным способом войти в доверие.
Если вам стали известны подобные факты, если у вас во дворе появились подозрительные лица, которые пытаются попасть в подъезды или квартиры, незамедлительно обращайтесь в полицию. Помните, что своим своевременным сигналом вы можете предотвратить преступление!