Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура

Сретенский молодежный бал в Пскове собрал вместе более 70 юношей и девушек

12 февраля 2018 года, 09:36

В Городском культурном центре Пскова состоялся Сретенский молодежный бал, посвященный православному празднику Сретения Господня и приуроченный ко Дню православной молодежи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более 70 юношей и девушек приняли участие в балу. Около двух месяцев молодые люди готовились к празднику, изучали этикет, учились танцевать. В ходе торжества участники кружились в вальсе, танцевали кадриль, полонез, польку, румбу, танго, блюз, участвовали в играх. Бал проходил под живую музыку в исполнении Псковского симфонического оркестра под руководством Ильи Крического. В перерывах между танцами для гостей и участников работали литературный, творческий и фотосалоны. В конце вечера кавалеры подарили своим дамам цветы.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Ещё есть возможность заявиться на участие в масленичной ярмарке в Пскове
ЦИК утвердит информационный плакат о кандидатах в президенты России
Школьные каникулы в России могут стать «плавающими»
«Сплетение поэзии и прозы» произойдёт в библиотеке «Родник» 16 февраля
Жительницу Пскова обманули при продаже пианино через интернет
Объявлены итоги чемпионата Пскова по бильярду среди инвалидов
Советы Роспотребнадзора: как не отравиться блинами на Масленицу
Воры могут притворяться коммунальщиками, чтобы попасть в квартиры псковичей
Александра Савенкова выиграла в Лас-Вегасе Кубок мира по стрельбе из лука

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура / Театр
12 февраля 12:31

Каштанка вернулась!

Юлия Пересильд привезла в Псков Театр наций, а Первый канал увозит фильм про актрису с видами города

Культура
8 февраля 10:50

Блины и чучело

Псков погрузится в атмосферу масленичных гуляний 18 февраля

Культура
31 января 09:32

Огонь, металл и вдохновение

Псковский кузнечный двор подвел итоги 2017 года