Сретенский молодежный бал в Пскове собрал вместе более 70 юношей и девушек

В Городском культурном центре Пскова состоялся Сретенский молодежный бал, посвященный православному празднику Сретения Господня и приуроченный ко Дню православной молодежи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Более 70 юношей и девушек приняли участие в балу. Около двух месяцев молодые люди готовились к празднику, изучали этикет, учились танцевать. В ходе торжества участники кружились в вальсе, танцевали кадриль, полонез, польку, румбу, танго, блюз, участвовали в играх. Бал проходил под живую музыку в исполнении Псковского симфонического оркестра под руководством Ильи Крического. В перерывах между танцами для гостей и участников работали литературный, творческий и фотосалоны. В конце вечера кавалеры подарили своим дамам цветы.