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Спорт

Александра Савенкова выиграла в Лас-Вегасе Кубок мира по стрельбе из лука

12 февраля 2018 года, 09:14

Великолучанка Александра Савенкова стала победителем Кубка мира по стрельбе из лука, который в эти дни проходит в Лас-Вегасе (США). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Девушка занимается лучным спортом с 13-ти лет.
Фото государственного комитет Псковской области по физической культуре и спорту

Для Александры это первая победа на Кубке мира в личном зачете. В финале участовали 16 лучших лучников мира. Ему предшествовали три предварительных этапа в Берлине, Бангкоке и французском городе Ним. Александра состязалась с пошлогодней победительницей Кубка мира из Дании и обошла ее. До этого момента она становилась призером мирового чемпионата в командном зачете, была чемпионкой России и Европы, а также выигрывала другие престижные соревнования.

Виталий Андреев, наставник, старший тренер Центра спортивной подготовки, Заслуженный тренер России

После этой победы спортсменка в составе сборной команды страны выступит на Чемпионате мира по стрельбе из лука в помещении, который пройдет с 14 по 19 февраля в американском городе Янгтон. Александра Савенкова выступит в личном и командном зачетах.

СПРАВКА

Александра Савенкова мастер спорта международного класса и студентка Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П. Ф. Лесгафта в Санкт-Петербурге.

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