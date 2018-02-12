Александра Савенкова выиграла в Лас-Вегасе Кубок мира по стрельбе из лука

Для Александры это первая победа на Кубке мира в личном зачете. В финале участовали 16 лучших лучников мира. Ему предшествовали три предварительных этапа в Берлине, Бангкоке и французском городе Ним. Александра состязалась с пошлогодней победительницей Кубка мира из Дании и обошла ее. До этого момента она становилась призером мирового чемпионата в командном зачете, была чемпионкой России и Европы, а также выигрывала другие престижные соревнования.