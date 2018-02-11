В «Михайловском» наградили победителей конкурса чтецов

Церемония награждения победителей и призеров областного конкурса чтецов состоялась в Пушкиногорском районе, в День памяти великого русского поэта. В доме-музее поэта в Михайловском заслуженные награды получили девять школьников из Пскова и Великих Лук, Дедовичского, Локнянского Себежского, Пушкиногорского, Палкинского, Струго-Красненского районов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

По поручению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова его первый заместитель Вера Емельянова поздравила юных чтецов с победой. Вера Емельянова отметила, что на предложение поучаствовать в конкурсе откликнулись сотни ребят со всей области, и это яркий пример того, насколько важно для сегодняшних молодых людей вновь и вновь открывать поэзию и творчество Пушкина. Она пожелала школьникам и дальше, шагая по жизни, не расставаться с творчеством поэта.

Первый вице-губернатор вручила талантливым ребятам дипломы и годовые сертификаты на доступ к электронной библиотеке «ЛитРес: Школа».