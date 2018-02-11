Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Разыскивается пскович Александр Смирнов с татуировкой в виде якоря (ФОТО)

11 февраля 2018 года, 10:09

Разыскивается житель областного центра Смирнов Александр Николаевич, 1931 года рождения. 4 января он пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

ПРИМЕТЫ

На вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко остриженные, брови прямые, глаза светлые, губы тонкие.

Полиция ищет пропавшего пенсионера с особыми приметами.
Фото предоставлено пресс-службой УМВД России по Псковской области

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ

Отсутствует фаланга безымянного пальца левой руки. Над запястьем правой руки - татуировка в виде якоря.

БЫЛ ОДЕТ

Вязаная серая шапка, чёрные куртка и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Николаевича, просьба обратиться в полицию по телефонам: 59-63-09, 8-911-351-26-80 или 02.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В «Михайловском» наградили победителей конкурса чтецов
В Псковской области появится координационный совет волонтерского движения
«Циркачонок» отпраздновал своё 50-летие в городском культурном центре
Псковская полиция ищет сотрудников
МЧС: Разрешен выход на лед, а не выезд
Отужинать с Пушкиным зовут в буфет псковского драмтеатра
Мороз до минус 6 и снег обещают на территории региона
За 6 лет в Региональном сосудистом центре прошли лечение более 10 тысяч человек
Псковская область примет участие в инвестиционном форуме «Сочи – 2018»

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Важная дата
8 февраля 19:50

Суть одна

Ветераны готовятся к торжествам по случаю 100-летия Красной Армии

Общество / Здоровье
9 февраля 09:00

Эндорфины для донора

В Псковской области стартовал проект по развитию добровольческого донорского движения

Общество / Здоровье
8 февраля 09:52

Медицина настоящего

Новые скорые облегчат жизнь медикам и спасут пациентов (ИНФОГРАФИКА)