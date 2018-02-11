Разыскивается пскович Александр Смирнов с татуировкой в виде якоря (ФОТО)

Разыскивается житель областного центра Смирнов Александр Николаевич, 1931 года рождения. 4 января он пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
Разыскивается житель областного центра Смирнов Александр Николаевич, 1931 года рождения. 4 января он пропал без вести на территории Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.
На вид 80 лет, рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, волосы седые, коротко остриженные, брови прямые, глаза светлые, губы тонкие.
Вязаная серая шапка, чёрные куртка и брюки, зимние мягкие сапоги. При себе была металлическая трость.