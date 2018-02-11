В Псковской области появится координационный совет волонтерского движения

В Псковской области появится координационный совет волонтерских организаций. Таков итог встречи временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и члена Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Яны Лантратовой с активистами волонтерского движения. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники обсудили вопросы взаимодействия волонтеров и органов власти, поговорили о молодежном ганзейском движении и возможных мерах поддержки, направленных на развитие добровольческого движения в регионе, наметили план мероприятий на 2018 год, объявленный Президентом РФ Годом добровольца и волонтера.

Местом встреч добровольцев может стать Дом молодежи, который в скором будущем откроет свои двери в Пскове. Еще одной площадкой для общения активных молодых людей станет молодежный форум, на котором его участники ежегодно будут проводить «работу над ошибками и строить планы на будущее».