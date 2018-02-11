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Политика

«Циркачонок» отпраздновал своё 50-летие в городском культурном центре

11 февраля 2018 года, 09:17

В Городском культурном центре состоялся торжественный вечер, посвящённый 50-летию со дня образования студии «Псковский цирк» («Циркачонок»). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие представители городских и областных властей.

От имени главы Пскова и депутатов Псковской городской Думы коллектив поздравил заместитель руководителя муниципалитета Владимир Воробьёв: «За годы своего существования псковский цирк вырос, окреп и обрёл популярность не только в своём родном городе, но и за его пределами. Позвольте выразить вам искреннюю признательность, пожелать счастья, здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, реализации всех творческих планов».

Артисты цирка наградили зрителей и преданных поклонников новыми и уже полюбившимися публике яркими, захватывающими номерами. Зал, практически все места которого были заняты, гремел аплодисментами.

СПРАВКА

Свою историю «Псковский цирк» начал в 1968 году. О создании нового самодеятельного коллектива рассказала газета «Псковская правда». Тогда артисты впервые выступили на сцене города. В 1975 году на базе народного коллектива был создан «Циркачонок», в котором преподавались основы жанров циркового искусства: гимнастика, акробатика, жонглирование, эквилибристика, воздушная гимнастика. В 1997 году «Циркачонку» было присвоено звание «Образцовый самодеятельный коллектив». За эти годы «Циркачонок» стал победителем многочисленных международных, всероссийских и областных фестивалей и конкурсов. Сегодня «Циркачонок» - единственный цирковой коллектив в Пскове, состоящий из 35 участников основного состава и 60 - подготовительного.

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