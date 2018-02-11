«Циркачонок» отпраздновал своё 50-летие в городском культурном центре

В Городском культурном центре состоялся торжественный вечер, посвящённый 50-летию со дня образования студии «Псковский цирк» («Циркачонок»). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В мероприятии приняли участие представители городских и областных властей.

От имени главы Пскова и депутатов Псковской городской Думы коллектив поздравил заместитель руководителя муниципалитета Владимир Воробьёв: «За годы своего существования псковский цирк вырос, окреп и обрёл популярность не только в своём родном городе, но и за его пределами. Позвольте выразить вам искреннюю признательность, пожелать счастья, здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, реализации всех творческих планов».

Артисты цирка наградили зрителей и преданных поклонников новыми и уже полюбившимися публике яркими, захватывающими номерами. Зал, практически все места которого были заняты, гремел аплодисментами.