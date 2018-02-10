МЧС: Разрешен выход на лед, а не выезд

С 3 февраля 2018 года был разрешён выход населения на лёд Псковского, Тёплого и Чудского озер. Выход, но не выезд, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Псковской области. Однако многие рыболовы-любители стремятся доехать по льду озёр на автомобиле «до лунки», что категорически запрещено и опасно для жизни.

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, недопущения несанкционированного выезда транспортных средств на лёд, а также провала автотранспорта под лёд и гибели людей государственными инспекторами ГИМС МЧС России по Псковской области осуществляется комплекс профилактических мероприятий и агитационной работы. Это патрулирование традиционных мест выхода рыбаков на лёд, профилактическая работа с рыбаками – любителями. Основными задачами данных мероприятий являются: снижение гибели людей на водных объектах, создание условий безопасного отдыха граждан на водоёмах Псковской области в зимний период, а также повышение уровня знаний населения по правилам нахождения на льду, порядку спасения и оказания первой помощи человеку, провалившемуся под лёд.

Основными причинами человеческих жертв на водоёмах в зимнее время является пренебрежение элементарными правилами безопасности. Не выезжайте на лёд на автотранспорте!