Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Театр

Отужинать с Пушкиным зовут в буфет псковского драмтеатра

10 февраля 2018 года, 10:57

«Пушкин+. «Евгений Онегин» (12+). Это музыкально-поэтические чтения в исполнении ведущей актриса Электротеатра «Станиславский» (бывший московский Театр им. Станиславского) Елены Морозовой.

Читая пушкинского «Евгения Онегина» за всех персонажей, Морозова меняет техники и жанры, но остается точной в передаче смысла «энциклопедии русской жизни». Смысловым центром этих «музыкально-поэтических чтений» становится седьмая глава пушкинского романа, целиком посвященная Татьяне Лариной: Татьяна приходит в дом Онегина, просматривает книги с его пометами, оказывается в Москве на «ярмарке невест», встречает генерала Гремина…

Начало в 16.00, Малая сцена.

«ГрозаГроза» (18+). Одну из самых известных пьес Александра Островского «Гроза» в Театре Наций, одном из самых востребованных и респектабельных театров Москвы, который возглавляет народный артист России Евгений Миронов, поставил режиссер-лауреат театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель Театра имени Федора Волкова в Ярославле Евгений Марчелли. Роль Катерины Кабановой исполнила виртуозная актриса Юлия Пересильд, звезда театра и кино, псковская уроженка.

Начало в 19.00, Большая сцена

«Ужин с Пушкиным» (16+).Завораживающе живое классическое чтение великих строк. Самые харизматичные мужчины новосибирского театра «Красный факел», широко известного в России и за рубежом, воскрешают магию и озорство пушкинского слога под звуки музыки Георгия Свиридова, на один час превращая нас в собеседников, друзей и даже «сотрапезников» автора. Кажется, вот-вот откроется дверь, и Александр Сергеич присоединится к компании, заказав «свинину Гарбюръ или «форель Алабресъ». В рамках программы — пушкинское меню.

Начало в 22.00, буфет

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковская полиция ищет сотрудников
МЧС: Разрешен выход на лед, а не выезд
Мороз до минус 6 и снег обещают на территории региона
За 6 лет в Региональном сосудистом центре прошли лечение более 10 тысяч человек
Псковская область примет участие в инвестиционном форуме «Сочи – 2018»
Псковичка Виктория Смирнова: Стране нужен сильный лидер. Поэтому я решила стать волонтером
Завтра в полдень в Летнем саду псковичи устроят митинг в честь Пушкина
Псковские школьники помогут питерской киностудии снять короткометражный фильм
Субботний день в Пскове обещает быть снежным

Комментарии

Авторизация
No comments

Культура
8 февраля 10:50

Блины и чучело

Псков погрузится в атмосферу масленичных гуляний 18 февраля

Культура
31 января 09:32

Огонь, металл и вдохновение

Псковский кузнечный двор подвел итоги 2017 года

Культура / Театр
26 января 16:29

Вперемешку с артистами

Авангарда, «как в прошлом году», на Пушкинском театральном не будет, но зрителя ждут сюрпризы