Отужинать с Пушкиным зовут в буфет псковского драмтеатра

«Пушкин+. «Евгений Онегин» (12+). Это музыкально-поэтические чтения в исполнении ведущей актриса Электротеатра «Станиславский» (бывший московский Театр им. Станиславского) Елены Морозовой.

Читая пушкинского «Евгения Онегина» за всех персонажей, Морозова меняет техники и жанры, но остается точной в передаче смысла «энциклопедии русской жизни». Смысловым центром этих «музыкально-поэтических чтений» становится седьмая глава пушкинского романа, целиком посвященная Татьяне Лариной: Татьяна приходит в дом Онегина, просматривает книги с его пометами, оказывается в Москве на «ярмарке невест», встречает генерала Гремина…

Начало в 16.00, Малая сцена.

«ГрозаГроза» (18+). Одну из самых известных пьес Александра Островского «Гроза» в Театре Наций, одном из самых востребованных и респектабельных театров Москвы, который возглавляет народный артист России Евгений Миронов, поставил режиссер-лауреат театральной премии «Золотая маска», художественный руководитель Театра имени Федора Волкова в Ярославле Евгений Марчелли. Роль Катерины Кабановой исполнила виртуозная актриса Юлия Пересильд, звезда театра и кино, псковская уроженка.

Начало в 19.00, Большая сцена

«Ужин с Пушкиным» (16+).Завораживающе живое классическое чтение великих строк. Самые харизматичные мужчины новосибирского театра «Красный факел», широко известного в России и за рубежом, воскрешают магию и озорство пушкинского слога под звуки музыки Георгия Свиридова, на один час превращая нас в собеседников, друзей и даже «сотрапезников» автора. Кажется, вот-вот откроется дверь, и Александр Сергеич присоединится к компании, заказав «свинину Гарбюръ или «форель Алабресъ». В рамках программы — пушкинское меню.

Начало в 22.00, буфет