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Общество / Здоровье

За 6 лет в Региональном сосудистом центре прошли лечение более 10 тысяч человек

9 февраля 2018 года, 17:10

За шесть лет с момента создания в Региональном сосудистом центре прошли лечение более 10 тысяч жителей Псковской области, рассказал заместитель главного врача Псковской областной клинической больницы по Региональному сосудистому центру Сергей Калашников. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

По его словам, ежегодно в учреждении проводят более 600 стентирований коронарных артерий, порядка 20 операций по устранению аневризм сосудов головного мозга (клипирований и эмболизаций), около 40 операций на сосудах шеи для профилактики повторных инсультов. Кроме того, чтобы уменьшить зону поражения сердца и избежать инвалидности, семь из десяти пациентов с острым инфарктом миокарда оперируется в экстренном порядке на артериях сердца.

Финансирование операций ведется за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, областного и федерального бюджетов.

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