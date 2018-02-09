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Политика

Псковская область примет участие в инвестиционном форуме «Сочи – 2018»

9 февраля 2018 года, 16:27

Делегация Псковской области во главе с врио губернатора Михаилом Ведерниковым примет участие в Российском инвестиционном форуме, который пройдет 15—16 февраля в Сочи. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В рамках форума будет организован региональный стенд, где будут представлены проекты единственной на Северо-Западе особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Моглино», промышленного электротехнического кластера Псковской области, а также продемонстрирован инвестиционный потенциал региона.

В рамках форума региональная делегация примет участие в деловых мероприятиях, обменяется лучшими практиками с другими субъектами РФ, проведет встречи и переговоры с инвесторами различного уровня. Также состоится подписание ряда соглашений о сотрудничестве Псковской области с другими регионами и компаниями в рамках развития инвестиционных проектов.

Российский инвестиционный форум — это традиционная площадка для презентации инвестиционного и экономического потенциала России, место для диалога политиков, руководителей законодательных и исполнительных органов власти, предпринимателей, ученых и общественных деятелей, руководителей банков, международных инвестиционных, консалтинговых и страховых компаний. Форум проводится с 2002 года.

В этом году мероприятие пройдет на площадке Главного медиацентра Олимпийского парка. Ключевая тема Форума — «Формируя образ будущего».

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