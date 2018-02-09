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Политика / Выборы

Псковичка Виктория Смирнова: Стране нужен сильный лидер. Поэтому я решила стать волонтером

9 февраля 2018 года, 14:56

В Пскове в региональном штабе общественной поддержки кандидата на должность президента России Владимира Путина началась кампания по набору волонтеров.

Стать волонтером просто. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте putin2018.ru и заполнить анкету. После этого кандидаты проходят проверку. После проверки, с потенциальными волонтерами связываются сотрудники штаба и приглашают на собеседование. Если и этот этап отбора проходит успешно, с волонтером подписывается договор о безвозмездном оказании услуг. За свою работу добровольные помощники штаба Владимира Путина денег не получают.

Волонтеры могут работать по нескольким направлениям: агитировать за кандидата в соцсетях, писать для штаба агитационные тексты, координировать работу штаба у себя в муниципалитете или наблюдать за ходом выборов на участках от Владимира Путина.

Отметим, что большинство обратившихся в псковский штаб Владимира Путина псковичей уже имели волонтерский опыт работы.

«Мне нравиться работать с людьми и бороться за их интересы. Я считаю, что стране нужен сильный лидер. Поэтому я здесь», - отметила на собеседовании Виктория Смирнова, которая решила стать волонтером штаба кандидата в президенты Владимира Путина.

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