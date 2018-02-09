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Культура

Завтра в полдень в Летнем саду псковичи устроят митинг в честь Пушкина

9 февраля 2018 года, 14:08

В День памяти великого русского поэта Александра Пушкина, 10 февраля, в 12.00 у памятника «Пушкин и Крестьянка» в Летнем саду в Пскове состоится ежегодный митинг. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В центре города отдать дань уважения и любви к поэту, национальной гордости, придут любители словесности, поклонники литературного творчества Пушкина, представители общественности. Псковские поэты и писатели прочитают свои произведения, посвященные Пушкину, «источнику чистой поэзии». В мероприятии примут участие артисты молодежного театра «Гротеск».

По традиции участники митинга возложат цветы к памятнику.

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