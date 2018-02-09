Псковские школьники помогут питерской киностудии снять короткометражный фильм

Школы Псковской области примут участие в создании детского художественного короткометражного фильма в рамках Всероссийского школьного проекта «Киноуроки в школах России». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Съемками фильма займется киностудия из Санкт-Петербурга. Свой вклад смогут внести и сами школьники: в рамках акции «Киноэкология» в образовательных учреждениях области будет организован сбор макулатуры, вырученные средства пойдут на создание киноленты. По завершению акции «Киноэкология» все школы-участницы Псковской области получат комплекты уже готовых короткометражных фильмов вместе с методическими разработками, а также грамоты и благодарственные письма.