Ходить по льду реки Великой официально разрешили с сегодняшнего дня

С 9 февраля отменен запрет выхода населения на лед реки Великой в пределах городской территории. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Горожан призывают строго соблюдать меры безопасности при нахождении на льду водных объектов. Так, в период ледостава безопасный переход по льду возможен при его толщине не менее 7 см, причем люди должны идти на расстоянии 5 - 6 м друг от друга. Такую же дистанцию надо соблюдать при встречном движении. Безопаснее всего переправляться через водоем по прозрачному льду, когда он имеет зеленоватый или синеватый оттенок. Во время движения по льду следует обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осторожность нужно проявлять под мостами, в тех местах, где быстрое течение и вмерзли кусты, камыши и какие-нибудь посторонние предметы. Из-за опасности провалиться необходимо обходить участки водоемов, куда стекают теплая вода или промышленные отходы предприятий, где выходят грунтовые воды и имеются промоины. При переходе по льду на лыжах необходимо пользоваться проложенной лыжней и не забывать, что расстояние между лыжниками должно быть 5 - 6 метров.