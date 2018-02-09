Псковская область подпишет соглашение с Внешэкономбанком

Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с заместителем председателя ВЭБ — членом правления Алексеем Иванченко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников в рамках рабочей поездки в Москву провел встречу с заместителем председателя ВЭБ — членом правления Алексеем Иванченко. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.
Внешэкономбанк — один из крупнейших институтов развития России, который финансирует инвестпроекты, способствующие модернизации экономики нашей страны, и служат толчком серьезным социальным преобразованиям. Сегодня ВЭБ внедряет новую модель работы с регионами, создает сеть своих представителей, которые займутся отбором перспективных инвестпроектов на местах.
Регион со своей стороны займемся поиском кандидатуры регионального координатора, который, как отметил врио главы региона, должен стать связующим звеном между субъектом РФ и ВЭБ для продвижения значимых проектов.