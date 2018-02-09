Псковская область подпишет соглашение с Внешэкономбанком

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Внешэкономбанк — один из крупнейших институтов развития России, который финансирует инвестпроекты, способствующие модернизации экономики нашей страны, и служат толчком серьезным социальным преобразованиям. Сегодня ВЭБ внедряет новую модель работы с регионами, создает сеть своих представителей, которые займутся отбором перспективных инвестпроектов на местах.