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Спорт

На матчи ЧМ-2018 болельщикам запретят проносить селфи-палки

9 февраля 2018 года, 11:01

Селфи-палки, зонтики длиной более 25 см, штативы для фото- и видеотехники, а также дроны будут запрещены к проносу на стадионы во время чемпионата мира по футболу 2018 года. Об этом пишут «Известия».

Правила поведения зрителей на стадионах ЧМ-2018, утвержденные FIFA, включают список почти из 50 запрещенных к проносу предметов. Организаторы матчей будут предлагать болельщикам оставить их в камерах хранения. В случае проноса запрещенных предметов нарушителя удалят с игры.

Конкретно селфи-палки запрещены потому, что могут использоваться в качестве орудия при возникновении конфликтных ситуаций.

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