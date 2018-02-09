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Общество

Взаимосвязь Ганзы и Пскова обсудили на первом занятии в Школе волонтера

9 февраля 2018 года, 10:45

В Пскове начала свою работу Школа волонтера Молодой Ганзы. Первое занятие, которое состоялось 7 февраля в Городском Молодежном центре, было посвящено теме исторической взаимосвязи Ганзы и Пскова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Шестьдесят будущих волонтеров изучали опыт проведения Международных Ганзейских Дней и отличия ганзейских праздников Нового времени и средневековых.

Тематика занятий, которые будут проходить по средам в Городском Молодежном центре до марта, обширна. Это история Ганзейского Союза, основы поведения и этикета с иностранными делегатами, базовые диалоги на английском и немецком языках, достопримечательности Пскова и Псковской области, организация мероприятий от А до Я и многое другое.

КСТАТИ

В 2019 году Псков ожидает большое событие - 39-е Международные Ганзейские Дни Нового времени, в которых примут участие более 100 городов.

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