10 февраля Псковская область массово отметит День зимних видов спорта

Всероссийский День зимних видов спорта пройдет в Псковской области 10—11 февраля. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Праздник посвящен четвертой годовщине 22-х Олимпийских и 11-х Паралимпийских зимних игр в Сочи в 2014 году. В нем примут участие более 2 тысяч человек.

Торжественное открытие праздничных мероприятий состоится в псковском Ледовом дворце 10 февраля. Здесь пройдут соревнования по хоккею (финал «Золотой шайбы», матч «Звезды Псковского хоккея», областной чемпионат), показательные выступления юных фигуристов и массовые катания.

Физкультурно-массовые мероприятия в честь сочинской олимпиады пройдут в регионе повсеместно. Хоккейные турниры состоятся в Себеже, Великих Луках и Невеле. Чемпионатами по лыжным гонкам отметят День зимних видов спорта в Великих Луках, Стругах Красных, Себеже, Дно, Палкино, Невеле, Пушкинских Горах, Бежаницах, Кунье, Новосокольниках и Усвятах. В Локне пройдет турнир по мини-футболу, в Новосокольниках — по футболу на снегу, в Гдове — соревнования по биатлону. Дновцы в этот день примут участие в эстафете по санному спорту, а великолучане — в соревнованиях по шорт-треку. В Островском районе празднику посвящены Всероссийские соревнования по биатлону на призы Губернатора Псковской области (5—11 февраля) и Первенство Северо-Западного Федерального округа по биатлону среди юношей и девушек (13—18 февраля).