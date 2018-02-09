Весенняя ярмарка «ART-ель» обещает собрать максимальное число гостей

3 и 4 марта в спортивно-развлекательном парке «Простория» (г. Псков, Иркутский пер., 2) пройдет, ставшая уже традиционной, весенняя ярмарка «ART-ель».

«Псковская правда» приглашает мастеров народного и хендмейд творчества принять участие в этом поистине грандиозном событии. На ярмарке вы сможете представить лучшие образцы своей продукции.

Главная особенность весенней выставки в том, что она совпадает по времени с проведением киберспортивного фестиваля, на который съедутся любители игровой индустрии со всех уголков России и ближнего зарубежья.

Время работы: с 12.00 до 18.00.

Справка по телефону: +7 (911) 388-05-40. Контактное лицо: Кира Маяковская.

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