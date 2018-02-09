Из-за телефонного террориста в здании гдовского МВД искали бомбу

Гдовичу грозит уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в здании отдела МВД находится взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. В ходе обследования здания и прилегающей территории подозрительных предметов обнаружено не было.

Личность звонившего вскоре была установлена. Им оказался 53-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальный размер наказания, предусмотренный санкцией данной статьи составляет 3 года принудительных работ.