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Общество

Из-за телефонного террориста в здании гдовского МВД искали бомбу

9 февраля 2018 года, 09:30

Гдовичу грозит уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

В дежурную часть поступило сообщение о том, что в здании отдела МВД находится взрывное устройство. На место происшествия незамедлительно прибыли оперативные службы. В ходе обследования здания и прилегающей территории подозрительных предметов обнаружено не было.

Личность звонившего вскоре была установлена. Им оказался 53-летний ранее судимый местный житель.

Возбуждено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Максимальный размер наказания, предусмотренный санкцией данной статьи составляет 3 года принудительных работ.

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