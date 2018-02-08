Алексей Учитель о псковской «Каштанке»: По-хулигански хороший спектакль

XXV Пушкинский театральный фестиваль в Пскове 8 февраля открылся премьерным показом «Каштанки» в постановке Юлии Пересильд.

В зале присутствовал режиссер Алексей Учитель – отец двоих дочерей Пересильд. После того, как стихли аплодисменты, «Псковская правда» поинтересовалась впечатлениями маститого режиссера от увиденного на псковской сцене.

- Редко видишь такой оригинальный, эмоциональный и какой-то, я бы сказал, такой по-хулигански хороший спектакль. Мне понравилось очень. Как режиссер я бы ничего переделывать не стал, - Алексей Учитель оказался щедрым на комплименты. - Побольше бы актерам уверенности в себе, и было бы блестяще.

Режиссер не стал исключать, что актеры, задействованные в «Каштанке» в дальнейшем могли бы сняться в одном из его будущих фильмов.

Он рассказал, что спектакль уже видел, так как приезжал на прогон. И внес свой вклад в создание постановки:

- Не могу так просто промолчать, или сказать, что все хорошо, или все плохо. Конечно, что-то говорил. Но не по сути, как построен, как складывается спектакль. А просто какие-то замечания по темпу, быстроте, динамике. Люблю, чтобы все было стремительно. Мне кажется, все получилось.