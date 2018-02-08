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Политика / Выборы

Утверждён текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах

8 февраля 2018 года, 17:22

Центризбирком утвердил текст избирательного бюллетеня для голосования на президентских выборах 18 марта. Об этом пишут «РИА Новости».

В бюллетень включили фамилии восьми кандидатов: первым номером станет Сергей Бабурин, за ним по алфавитному порядку расположатся Павел Грудинин (2), Владимир Жириновский (3), Владимир Путин (4), Ксения Собчак (5), Максим Сурайкин (6), Борис Титов (7), а замкнет восьмерку Григорий Явлинский.

У кандидатов указан год рождения, место жительства, место работы и должность, а также кто их выдвинул. Сведения о каждом кандидате занимают в бюллетене одинаковую площадь вне зависимости от объема информации.

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