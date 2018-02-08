Проблемы устройства в первый класс обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

В понедельник, 12 февраля, в 11.00, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим распределе-ние детей по городским школам, проблемы устройства в первый класс ребят, проживающих в новостройках на территории Псковского района, распределение школьников по микрорайонам Пскова, дефицит мест, наполняемость классов.