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Пресс-центр / Анонсы

Проблемы устройства в первый класс обсудят в пресс-центре «Псковской правды»

8 февраля 2018 года, 15:48

В понедельник, 12 февраля, в 11.00, в пресс-центре «Псковской правды» обсудим распределе-ние детей по городским школам, проблемы устройства в первый класс ребят, проживающих в новостройках на территории Псковского района, распределение школьников по микрорайонам Пскова, дефицит мест, наполняемость классов.

НА ВОПРОСЫ ЖУРНАЛИСТОВ ОТВЕТЯТ:

1. Александр Всеволодович Седунов, начальник Государственного управления образования Псковской области 

2. Анна Сергеевна Кузыченко, заместитель начальника управления образования администрации Пскова

3. Николаева Любовь Алексеевна, руководитель Центра образования «Псковский педагогиче-ский комплекс»

4. Елена Николаевна Яковлева, завуч начальной школы Псковской инженерно-лингвистической гимназии

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