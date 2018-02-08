В Пскове почтили память лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии

В Пскове на аэродроме 334-ого Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка прошло траурное мероприятие, посвященное памяти погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На взлетной полосе выстроились летчики военно-транспортной авиации, десантники 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ, кадеты и юнноармейцы, ветераны. Почтить память героя пришли вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Виктор Антонов, глава Пскова Иван Цецерский, представители организации «Собрание высшего офицерского состава».