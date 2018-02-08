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Общество

В Пскове почтили память лётчика Романа Филипова, погибшего в Сирии

8 февраля 2018 года, 15:20

В Пскове на аэродроме 334-ого Берлинского Краснознаменного военно-транспортного авиационного полка прошло траурное мероприятие, посвященное памяти погибшего в Сирии пилота Су-25 Романа Филипова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

На взлетной полосе выстроились летчики военно-транспортной авиации, десантники 76-ой десантно-штурмовой дивизии ВДВ, кадеты и юнноармейцы, ветераны. Почтить память героя пришли вице-спикер Псковского областного собрания депутатов Виктор Антонов, глава Пскова Иван Цецерский, представители организации «Собрание высшего офицерского состава».

Перед строем был установлен плакат с фотографиями погибшего летчика, описанием его последнего боя с террористами.
Фото пресс-службы муниципального образования «Город Псков».
«Это был настоящий офицер и настоящий мужик. Летчик, с которого мы все должны брать пример служению Отечеству и верности долгу», - подчеркнул командир 334-ого авиаполка Андрей Павловский.

«Его гибель стала тяжёлой утратой для нашей страны, а имя Романа Филипова навсегда останется в наших сердцах и сердцах соотечественников», - отметил Виктор Антонов.

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