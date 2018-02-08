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Общество / Здоровье

Летающий реанимобиль «Ансат» продолжит работу в Псковской области

8 февраля 2018 года, 15:17

Программа санавиации, которая возродилась в Псковской области в прошлом году, по решению врио губернатора региона Михаила Ведерникова будет продолжена. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В целях обеспечения безопасной, своевременной и экстренной транспортировки пациентов с применением авиации контракт на оказание услуг заключили Псковская областная клиническая больница и АО «Русские Вертолетные Системы».

Сумма контракта составляет 50 млн рублей, из которых 40 млн рублей — средства федерального бюджета и 10 млн рублей — областное софинансирование, рассказал заместитель начальника Государственного комитета Псковской области по здравоохранению и фармации Денис Сачков.

Согласно договору, компания «Русские Вертолетные Системы» предоставит в пользование медицинский вертолет «Ансат», на котором будут осуществляться вылеты врачебно-сестринских бригад с целью экстренной доставки тяжелых пациентов в крупные медицинские учреждения, в том числе клиники за пределами области.

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