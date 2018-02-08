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Программа Масленицы - 2017 доступна на сайте «Псковской правды»

8 февраля 2018 года, 14:50
Опубликована программа Масленичных гуляний, которые пройдут в Пскове с 11 по 18 февраля.
КСТАТИ

На празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела. Другие секреты предстоящего действа читайте в отдельной статье.

11 ФЕВРАЛЯ

Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (г. Псков, Некрасова, 7).

11.30 «Едет масленица по льду, везет блинцы на меду». Интерактивные культурно-образовательные фольклорные программы (Для родителей с детьми по предварительным заявкам). Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Поганкины палаты.

Псковский областной центр народного творчества

14.00 «Масленичный разгуляй». Областной фольклорный фестиваль. Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Псков, ул. Набат, 5).

12 ФЕВРАЛЯ

17.00 «Масленичный сувенир». Открытие областной выставки. Выставочный зал Псковского областного центра народного творчества (г. Псков, ул. Некрасова, 10).

С 12 ПО 18 ФЕВРАЛЯ

Псковский областной театр кукол ежедневно (г. Псков, ул. Конная, 3).

Масленичное представление и спектакль «Солнышко и снежные человечки». Справки по телефону 56-33-13

13 ФЕВРАЛЯ

Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

10.00 «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность». Международная научно-практическая конференция. Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Галерея П.П. Оссовского, г. Псков, Некрасова, 7.

15 ФЕВРАЛЯ

Псковская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих (г. Псков, ул. Набат, 5).

15.30 «Сударыня Масленица». Познавательно-игровая программа. МБУК «Городской культурный центр» (г. Псков, Рижский пр-т, 64).

11.00, 14.00 «Масленица!». Познавательно игровая программа

16 ФЕВРАЛЯ

Псковская областная универсальная научная библиотека (г. Псков, ул. Профсоюзная, 2).

14.30 «Традиции и обряды Масленицы». Историко-просветительская программа. МБУК «Городской культурный центр» (г. Псков, Рижский пр-т, 64).

18.00 «Как на Масленой неделе». Масленичная встреча в клубе любителей музыкальной культуры.

17 ФЕВРАЛЯ

Государственный музей-заповедник «Изборск» (п. Старый Изборск).

С 13.00 «Встречай весну в Изборске»

Народное гуляние и большая праздничная программа пройдут на площади перед крепостью, на территории Музейного квартала и Нескучного садика. Концертный зал МБУДО «Детская школа искусств» (г. Псков, ул. О. Кошевого,8).

13.30 «Широкая Масленица в школе искусств». Интерактивная фольклорная программа с участием народных коллективов ДШИ.

18 ФЕВРАЛЯ

г. Псков, сквер у МБУК «Дом офицеров» (ул. Кирсанова, 5).

12.00 «Масленица идёт – блин и мед несет!». Праздничная интерактивная программа

г. Псков, (Октябрьская площадь, Детский парк, ул. Пушкина, ул. Советская)

С 12.00 до 16.00 «Прощай, Зимушка-зима». Народное гуляние.

15.00 Сожжение масленичного чучела.

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