Программа Масленицы - 2017 доступна на сайте «Псковской правды»

На празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела. Другие секреты предстоящего действа читайте в отдельной статье .

11 ФЕВРАЛЯ

11.30 «Едет масленица по льду, везет блинцы на меду». Интерактивные культурно-образовательные фольклорные программы (Для родителей с детьми по предварительным заявкам). Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Поганкины палаты.

Псковский областной центр народного творчества

14.00 «Масленичный разгуляй». Областной фольклорный фестиваль. Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Псков, ул. Набат, 5).