Программа Масленицы - 2017 доступна на сайте «Псковской правды»

На празднике обещают все традиционные масленичные забавы – перетягивание каната, детские ручные аттракционы, мешочные бои и, конечно, кульминацией станет сжигание чучела. Другие секреты предстоящего действа читайте в отдельной статье.
11.30 «Едет масленица по льду, везет блинцы на меду». Интерактивные культурно-образовательные фольклорные программы (Для родителей с детьми по предварительным заявкам). Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Поганкины палаты.
Псковский областной центр народного творчества
14.00 «Масленичный разгуляй». Областной фольклорный фестиваль. Псковский областной колледж искусств им. Н.А. Римского-Корсакова (г. Псков, ул. Набат, 5).
Псковский областной театр кукол ежедневно (г. Псков, ул. Конная, 3).
Масленичное представление и спектакль «Солнышко и снежные человечки». Справки по телефону 56-33-13
10.00 «Традиционная празднично-обрядовая культура и современность». Международная научно-практическая конференция. Псковский государственный объединённый историко-архитектурный и художественный музей-заповедник. Галерея П.П. Оссовского, г. Псков, Некрасова, 7.
15.30 «Сударыня Масленица». Познавательно-игровая программа. МБУК «Городской культурный центр» (г. Псков, Рижский пр-т, 64).
11.00, 14.00 «Масленица!». Познавательно игровая программа
14.30 «Традиции и обряды Масленицы». Историко-просветительская программа. МБУК «Городской культурный центр» (г. Псков, Рижский пр-т, 64).
18.00 «Как на Масленой неделе». Масленичная встреча в клубе любителей музыкальной культуры.
С 13.00 «Встречай весну в Изборске»
Народное гуляние и большая праздничная программа пройдут на площади перед крепостью, на территории Музейного квартала и Нескучного садика. Концертный зал МБУДО «Детская школа искусств» (г. Псков, ул. О. Кошевого,8).
13.30 «Широкая Масленица в школе искусств». Интерактивная фольклорная программа с участием народных коллективов ДШИ.
12.00 «Масленица идёт – блин и мед несет!». Праздничная интерактивная программа
г. Псков, (Октябрьская площадь, Детский парк, ул. Пушкина, ул. Советская)
С 12.00 до 16.00 «Прощай, Зимушка-зима». Народное гуляние.
15.00 Сожжение масленичного чучела.