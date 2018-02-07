«Подвижников Псковской земли» выставят в «Михайловском» на пять дней

с 7 по 11 февраля, с 9.00 до 17.00 в Музее-заповеднике «Михайловское» (Научно-культурный центр пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1, Тел.: 8 (81146) 2-23-21) будет работать выставка «Подвижники Псковской земли. ХХ век».
с 7 по 11 февраля, с 9.00 до 17.00 в Музее-заповеднике «Михайловское» (Научно-культурный центр пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1, Тел.: 8 (81146) 2-23-21) будет работать выставка «Подвижники Псковской земли. ХХ век».
В экспозиции — выразительнейшие графические портреты священников сцены монастырской и, шире, церковной жизни. Это — работы православного художника, классика современной петербургской графической школы Юрия Люкшина.