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Досуг / Афиша

«Подвижников Псковской земли» выставят в «Михайловском» на пять дней

7 февраля 2018 года, 14:45

с 7 по 11 февраля, с 9.00 до 17.00 в Музее-заповеднике «Михайловское» (Научно-культурный центр пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1, Тел.: 8 (81146) 2-23-21) будет работать выставка «Подвижники Псковской земли. ХХ век».

О ВЫСТАВКЕ

В экспозиции — выразительнейшие графические портреты священников сцены монастырской и, шире, церковной жизни. Это — работы православного художника, классика современной петербургской графической школы Юрия Люкшина.

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