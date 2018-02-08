Юных псковичей зовут на субботний спектакль «Золотой ключик»

О СПЕКТАКЛЕ

Спектакль «В гостях у сказки. Золотой ключик» — это путешествие в мир книг. Знакомая сказка о приключениях деревянного мальчика Буратино и его друзей, о таинственном золотом ключике, открывающем заветную дверь, о добром папе Карло и злом Карабасе-Барабасе, о мудрой черепахе Тортилле и жадном коте Базилио и лисе Алисе. Сказочный библиотекарь раскрывает зрителям свои секреты. Герои книги «Золотой ключик» оживают, и зрители переживают вместе с ними удивительные приключения.