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Досуг / Афиша

Юных псковичей зовут на субботний спектакль «Золотой ключик»

8 февраля 2018 года, 14:43

10 февраля в 12.00 в Псковском областном театре кукол (Псков, ул. Конная, 3; тел.: (8112) 57-13-79, 56-33-13, касса: 8-921-212-65-54) состоится показ детского спектакля «Золотой ключик».

О СПЕКТАКЛЕ

Спектакль «В гостях у сказки. Золотой ключик» — это путешествие в мир книг. Знакомая сказка о приключениях деревянного мальчика Буратино и его друзей, о таинственном золотом ключике, открывающем заветную дверь, о добром папе Карло и злом Карабасе-Барабасе, о мудрой черепахе Тортилле и жадном коте Базилио и лисе Алисе. Сказочный библиотекарь раскрывает зрителям свои секреты. Герои книги «Золотой ключик» оживают, и зрители переживают вместе с ними удивительные приключения.

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