8 февраля в БКЗ филармонии станцуют «Танго страсти Астора Пьяццоллы»

8 февраля в 19.00 в Большом концертном зале Псковской филармонии состоится грандиозное праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы».
8 февраля в 19.00 в Большом концертном зале Псковской филармонии состоится грандиозное праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы».
Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть. Танго — это мир, полный тайн и загадок. Танго — это чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность — все это есть в танго!