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Досуг / Афиша

8 февраля в БКЗ филармонии станцуют «Танго страсти Астора Пьяццоллы»

7 февраля 2018 года, 14:32

8 февраля в 19.00 в Большом концертном зале Псковской филармонии состоится грандиозное праздничное шоу «Танго страсти Астора Пьяццоллы».

О ШОУ

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть. Танго — это мир, полный тайн и загадок. Танго — это чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность — все это есть в танго!

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