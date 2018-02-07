8 февраля в БКЗ филармонии станцуют «Танго страсти Астора Пьяццоллы»

О ШОУ

Во всем мире миллионы людей мечтают увидеть, как танцуют настоящее танго и как постичь его чарующую страсть. Танго — это мир, полный тайн и загадок. Танго — это чувства, эмоции и страсть! Красота, изящество, элегантность — все это есть в танго!