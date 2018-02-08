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Досуг / Афиша

С сегодняшнего дня в Пскове стартует показ фильма «Место встречи»

8 февраля 2018 года, 14:30
С 8 февраля в кинотеатрах Пскова начнётся показ фильма «Место встречи» режиссера Паоло Дженовезе.

О ФИЛЬМЕ

Комедия, драма

Производство: Италия

Режиссер: Паоло Дженовезе

В ролях: Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер, Виттория Пуччини, Сабрина Ферилли, Сильвия д’Амико, Рокко Папалео, Джулия Лаццарини и другие.

Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену… В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?

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