С сегодняшнего дня в Пскове стартует показ фильма «Место встречи»

О ФИЛЬМЕ

Комедия, драма

Производство: Италия

Режиссер: Паоло Дженовезе

В ролях: Валерио Мастандреа, Марко Джаллини, Алессандро Борги, Сильвио Муччино, Альба Рорвахер, Виттория Пуччини, Сабрина Ферилли, Сильвия д’Амико, Рокко Папалео, Джулия Лаццарини и другие.

Девять человек приходят в одно и то же место на встречу к таинственному Незнакомцу в надежде, что он исполнит их сокровенные желания. Загадочный мужчина может претворить в жизнь всё, что они захотят. Но за определенную цену… В обмен на осуществление мечты каждому из гостей предлагается выполнить необычные задания. Чем сложнее исполнение этой мечты, тем выше цена. Каждый из героев должен сделать свой выбор — как далеко он готов зайти, чтобы получить желаемое. И так ли случайны судьбы посетителей этого места встречи?