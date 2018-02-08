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Досуг / Афиша

Балалаечник-виртуоз выступит в Пскове в День всех влюблённых

8 февраля 2018 года, 14:27

14 февраля в 19.00 в Большом концертном зале Псковской филармонии впервые с программой «Чудо» выступит Алексей Архиповский — балалаечник- виртуоз.

ОБ АРТИСТЕ

Балалаечник Алексей Архиповский — один из тех немногих музыкантов, которым удается сочетать работу в традиционном «народном» русле с разработкой собственного пути, часто куда более яркого и самобытного. Блестящие успехи именно вне традиционно-фольклорного поля, однако, не становятся для музыканта причиной отказа от традиции. Алексей, которого по праву можно назвать лучшим балалаечником страны, уделяет одинаковое внимание как работе в ведущих народных ансамблях России, так и собственным проектам, в которых его незаслуженно непопулярный инструмент раскрывается в полной мере и заставляет самую «неудобную» аудиторию аплодировать.

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