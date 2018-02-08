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Досуг / Афиша

На кинопремьеру «Пятьдесят оттенков свободы» приглашают псковичей

8 февраля 2018 года, 14:23

С 8 февраля в кинотеатрах Пскова начнут показывать фильм «Пятьдесят оттенков свободы», который завершает трилогию об отношениях миллионера Кристиана Грея и Анастейши Стил.

О ФИЛЬМЕ

Триллер, мелодрама, драма

Производство: США

Режиссер: Джеймс Фоули

В ролях: Ким Бейсингер, Ариэль Кеббел, Дакота Джонсон, Джейми Дорнан, Тайлер Хэклин, Брэнт Догерти, Люк Граймс, Эрик Джонсон, Марша Гей Харден, Рита Ора и другие.

Кристиан и Анастейша поженились и живут в свое удовольствие, наслаждаясь обществом друг друга. Однако жизнь новоиспеченной миссис Грей находится в опасности, поскольку объявляется недруг, который собирается мстить, используя свою богатую фантазию. Призраки прошлого Кристиана вновь вернулись, а тучи над супругами сгущаются все сильнее.

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