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Досуг / Афиша

Юлия Пересильд запускает в Пскове свой первый большой спектакль

7 февраля 2018 года, 14:20

7 и 8 февраля на малой сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина известная актриса и режиссер Юлия Пересильд представит свой первый большой спектакль «Каштанка».

О СПЕКТАКЛЕ

Чеховская «Каштанка» для режиссера Юлии Пересильд — повод, чтобы рассказать о драматической судьбе современной молодой девушки, выросшей во дворе, ставшей «звездой» и вернувшейся к привычной обыденной жизни...

Спектакль о молодых. О поиске своего пути в жизни, о трудности выбора, о таланте и о любви, о судьбе творческого человека, которому непросто найти себя в современном мире.

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