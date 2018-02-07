Юлия Пересильд запускает в Пскове свой первый большой спектакль

7 и 8 февраля на малой сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина известная актриса и режиссер Юлия Пересильд представит свой первый большой спектакль «Каштанка».
7 и 8 февраля на малой сцене Псковского театра драмы имени А.С. Пушкина известная актриса и режиссер Юлия Пересильд представит свой первый большой спектакль «Каштанка».
Спектакль о молодых. О поиске своего пути в жизни, о трудности выбора, о таланте и о любви, о судьбе творческого человека, которому непросто найти себя в современном мире.