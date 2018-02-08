«Колесо чудес» Вуди Аллена начинают крутить псковские кинотеатры

С 8 февраля с псковских кинотеатрах стартует показ драмы «Колесо чудес».

О ФИЛЬМЕ

Производство: США

Режиссер: Вуди Аллен

В ролях: Джеймс Белуши, Джуно Темпл, Джастин Тимберлейк, Кейт Уинслет, Макс Казелла, Джек Гор, Дэвид Крамхолц, Роберт С. Кирк, Томми Нохилли, Тони Сирико и другие.

История страсти, жестокости и предательства, рассказывающая о четырех героях, чьи судьбы переплелись среди бурной жизни знаменитого парка развлечений. Действие разворачивается на живописном Кони-Айленде в Нью-Йорке.