Поэтический спектакль «Наше всё... Бродский» ждёт зрителей с 9 февраля

9 февраля, в 15.00 и 19.00 в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина покажут поэтический спектакль «Наше всё... Бродский».

О СПЕКТАКЛЕ

Цикл «Наше всё…», придуманный в Год литературы, в репертуаре московского Театра Наций под руководством народного артиста России Евгения Миронова занимает особое место. Он объединяет литературные спектакли, созданные по текстам, вошедшим в золотой фонд русского поэтического слова. Литературно-музыкальный спектакль молодого, но очень востребованного московского артиста Дмитрия Сердюка предлагает зрителю стихи Бродского под аккомпанемент… балалайки. А еще будут фортепиано и ударные, лаконичное, но яркое художественное решение, много юмора. А сквозь строки известных стихов контуром проступит непростая история взросления и обретения мудрости, история человека и поэта.