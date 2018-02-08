С сегодняшнего дня в кино можно посмотреть «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

С 8 февраля в псковских кинотеатрах стартует показ фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».
С 8 февраля в псковских кинотеатрах стартует показ фильма «Женщины против мужчин: Крымские каникулы».
Комедия, мелодрама
Производство: Россия
Режиссер: Леонид Марголин
В ролях: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария Кравченко, Александр Головин, Денис Косяков, Роман Юнусов, Мария Горбань, Вадим Галыгин и другие.
Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, — то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.