С сегодняшнего дня в кино можно посмотреть «Женщины против мужчин: Крымские каникулы»

О ФИЛЬМЕ

Комедия, мелодрама

Производство: Россия

Режиссер: Леонид Марголин

В ролях: Настасья Самбурская, Наталья Рудова, Мария Кравченко, Александр Головин, Денис Косяков, Роман Юнусов, Мария Горбань, Вадим Галыгин и другие.

Отправиться в отпуск сразу после развода — довольно заманчивая идея. Особенно если за компанию можно прихватить двух своих лучших приятелей. Но когда в том же отеле встречаешь свою бывшую жену-красавицу, то это к неприятностям. А если экс-супруга оказывается там же с двумя своими лучшими подругами, которые к тому же являются бывшими женами твоих друзей, — то легкая месть за старые обиды превращается в увлекательную «войну» и незабываемые приключения.