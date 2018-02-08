В России впервые вышел на свободу пожизненно осужденный убийца

Вологодский областной суд освободил из колонии «Полярная Сова» 63-летнего Анвара Масалимова, который отбывал пожизненное заключение, пишет «Коммерсант». Это первый случай в России, когда приговоренный к пожизненному заключению вышел на свободу.

Масалимов был осужден за убийство при отягчающих обстоятельствах, совершенное в 1991 году. Ранее он отсидел 15 лет за другое убийство. Суд признал его особо опасным рецидивистом и приговорил к смертной казни. В 1998 году указом президента Бориса Ельцина смертная казнь была заменена на пожизненное заключение.

Масалимову удалось добиться того, чтобы его дело было переквалифицировано из убийства при отягчающих обстоятельствах на умышленное убийство без отягчающих обстоятельств. Из его приговора также исключили указания на признание осужденного особо опасным рецидивистом.