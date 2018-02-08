Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Спорт

Около 17 миллионов рублей вложат в спорт Псковской области

8 февраля 2018 года, 11:05

Около 17 млн рублей получит Псковская область на подготовку спортивного резерва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства распределят между организациями, которые реализуют программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по базовым для региона видам спорта. Это стрельба из лука, бокс, велоспорт-шоссе, биатлон, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание и гребной спорт. За счет полученных денег будет обеспечено участие в официальных спортивных и тренировочных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, поддержка одаренных спортсменов, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

В России впервые вышел на свободу пожизненно осужденный убийца
Двое пушкиногорцев хранили в гараже гранаты и патроны
Псковичи просят передать расследование их дел в ФЭС
Опочанам предстоит личная встреча с заместителем прокурора Псковской области
Запрещённые листовки искали в псковском избирательном штабе Павла Грудинина
Псковскую свалку закроют грунтом ко второй половине марта
Александр Седунов о холоде в Опухликовской школе: Ситуация под контролем
Подрядчик реконструкции «Интуриста» пообещал «выложиться по-максимуму»
Весело и вкусно будет на Масленице в Изборске (ПРОГРАММА)

Комментарии

Авторизация
No comments

Спорт / Соревнования
6 февраля 11:36

Легенды, земляки и юниоры

Олимпийский чемпион вручил призы мальчишкам-хоккеистам из Пскова

Спорт / Соревнования
1 февраля 09:34

Настрелянный снег дольше тает

Старт будет первоклассным, обещают организаторы, сверяя часы с погодой

Спорт / Соревнования
31 января 09:26

Швейцарский плеймейкер

Чемпионат мира по FIFA18 среди футболистов ФК «Псков-747» выиграл Алексей Семряков