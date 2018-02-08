Около 17 миллионов рублей вложат в спорт Псковской области

Около 17 млн рублей получит Псковская область на подготовку спортивного резерва. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Средства распределят между организациями, которые реализуют программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами по базовым для региона видам спорта. Это стрельба из лука, бокс, велоспорт-шоссе, биатлон, лыжные гонки, легкая атлетика, плавание и гребной спорт. За счет полученных денег будет обеспечено участие в официальных спортивных и тренировочных мероприятиях, приобретение спортивного инвентаря и оборудования, транспортных средств, поддержка одаренных спортсменов, повышение квалификации и переподготовка специалистов в сфере физической культуры и спорта.