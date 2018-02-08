Запрещённые листовки искали в псковском избирательном штабе Павла Грудинина

В Псковском обкоме КПРФ (улица Гоголя, 6), где находится объединенный избирательный штаб КПРФ и Народно-патриотических сил России, прошел обыск. Об этом сообщает пресс-служба Псковского ОК КПРФ.

Сотрудники полиции искали в здании запрещенный к распространению информационный бюллетень «Правда» с агитацией за Павла Грудинина.

По информации пресс-службы, сотрудники полиции допросили первого секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко и второго секретаря Псковского обкома КПРФ Виктора Дулю.

«Информационный бюллетень «Правда» в здании не нашли», - добавили в пресс-службе.